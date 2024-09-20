Шахматная Олимпиада-2024. Индия с Гукешем лидирует за два тура до конца, США с Каруаной – 2-е, Китай с Дин Лижэнем – 4-й, Норвегия с Карлсеном – 23-я
Индия лидирует за два тура до конца, набрав 17 очков. Победитель определится 22 сентября.
Сборная России не выступает на турнире из-за недопуска к командным дисциплинам.
Будапешт, Венгрия
Положение после 9 туров из 11
1. Индия – 17 очков
2. США – 15
3. Узбекистан – 15
4. Китай – 15
5. Украина – 14
6. Словения – 14
7. Сербия – 14
8. Венгрия – 14
9. Армения – 14
10. Вьетнам – 13...
23. Норвегия – 12
ПРИМЕЧАНИЕ: турнир проводится по швейцарской системе. Контроль времени в партиях – 90 минут на 40 ходов и 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход начиная с первого. В каждом туре за команды играют по четыре шахматиста (пятый остается запасным). В случае равенства очков положение в таблице определяется по дополнительным показателям.
Составы
Индия: Гукеш Доммараджу, Рамешбабу Прагнанандха, Видит Сантош Гуджрати, Арджун Эригайси, Пентала Харикришна.
США: Фабиано Каруана, Уэсли Со, Леньер Домингес, Левон Аронян, Рэй Робсон.
Узбекистан: Нодирбек Абдусатторов, Жавохир Синдаров, Нодирбек Якуббоев, Шамсиддин Вохидов, Жахонгир Вахидов.
Китай: Дин Лижэнь, Вэй И, Юй Янъи, Бу Сянчжи, Ван Юэ.
Украина: Василий Иванчук, Руслан Пономарев, Андрей Волокитин, Антон Коробов, Владимир Онищук.
Норвегия: Магнус Карлсен, Арьян Тари, Юхан-Себастьян Кристиансен, Фруде Уркедаль, Эльхам Амар.
Словения: Владимир Федосеев, Антон Демченко, Ян Шубель, Матей Шебеник, Матич Лавренчич.
Сербия: Алексей Сарана, Александр Предке, Александр Инджич, Роберт Маркус, Велимир Ивич.
Венгрия: Рихард Раппорт, Петер Леко, Санан Сюгиров, Ференц Беркеш, Беньямин Гледура.
Нидерланды: Аниш Гири, Йорден ван Форест, Макс Вармердам, Эрвин Л’Ами, Беньямин Бок.
Составы всех команд можно посмотреть здесь.
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