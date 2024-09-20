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Шахматная Олимпиада-2024. Индия с Гукешем лидирует за два тура до конца, США с Каруаной – 2-е, Китай с Дин Лижэнем – 4-й, Норвегия с Карлсеном – 23-я

В Будапеште проходит 45-я шахматная Олимпиада.

Индия лидирует за два тура до конца, набрав 17 очков. Победитель определится 22 сентября.

Сборная России не выступает на турнире из-за недопуска к командным дисциплинам.

Шахматная олимпиада-2024

Будапешт, Венгрия

Положение после 9 туров из 11

1. Индия – 17 очков

2. США – 15

3. Узбекистан – 15

4. Китай – 15

5. Украина – 14

6. Словения – 14

7. Сербия – 14

8. Венгрия – 14

9. Армения – 14

10. Вьетнам – 13...

23. Норвегия – 12

ПРИМЕЧАНИЕ: турнир проводится по швейцарской системе. Контроль времени в партиях – 90 минут на 40 ходов и 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход начиная с первого. В каждом туре за команды играют по четыре шахматиста (пятый остается запасным). В случае равенства очков положение в таблице определяется по дополнительным показателям.

Составы

Индия: Гукеш Доммараджу, Рамешбабу Прагнанандха, Видит Сантош Гуджрати, Арджун Эригайси, Пентала Харикришна.

США: Фабиано Каруана, Уэсли Со, Леньер Домингес, Левон Аронян, Рэй Робсон.

Узбекистан: Нодирбек Абдусатторов, Жавохир Синдаров, Нодирбек Якуббоев, Шамсиддин Вохидов, Жахонгир Вахидов.

Китай: Дин Лижэнь, Вэй И, Юй Янъи, Бу Сянчжи, Ван Юэ.

Украина: Василий Иванчук, Руслан Пономарев, Андрей Волокитин, Антон Коробов, Владимир Онищук.

Норвегия: Магнус Карлсен, Арьян Тари, Юхан-Себастьян Кристиансен, Фруде Уркедаль, Эльхам Амар.

Словения: Владимир Федосеев, Антон Демченко, Ян Шубель, Матей Шебеник, Матич Лавренчич.

Сербия: Алексей Сарана, Александр Предке, Александр Инджич, Роберт Маркус, Велимир Ивич.

Венгрия: Рихард Раппорт, Петер Леко, Санан Сюгиров, Ференц Беркеш, Беньямин Гледура.

Нидерланды: Аниш Гири, Йорден ван Форест, Макс Вармердам, Эрвин Л’Ами, Беньямин Бок.

Составы всех команд можно посмотреть здесь.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
результаты
Петер Леко
logoЛевон Аронян
logoМагнус Карлсен
logoВасилий Иванчук
Бу Сянчжи
Пентала Харикришна
Руслан Пономарев
Всемирная шахматная олимпиада
Ван Юэ
Леньер Домингес
Андрей Волокитин
logoсборная США
logoФабиано Каруана
logoУэсли Со
Санан Сюгиров
logoАниш Гири
Эрвин ЛАми
Антон Коробов
logoДин Лижэнь
Владимир Федосеев
Рихард Раппорт
Юй Янъи
Вэй И
Антон Демченко
Видит Сантош Гуджрати
Йорден ван Форест
Александр Предке
Арьян Тари
Рамешбабу Прагнанандха
Юхан-Себастьян Кристиансен
Алексей Сарана
Жавохир Синдаров
Нодирбек Абдусатторов
Велимир Ивич
Гукеш Доммараджу
Арджун Эригайси
Ференц Беркеш
Рэй Робсон
Александар Инджич
Макс Вармердам
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