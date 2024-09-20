Шахматная Олимпиада-2024. Индия с Гукешем лидирует за два тура до конца, США с Каруаной – 2-е, Китай с Дин Лижэнем – 4-й, Норвегия с Карлсеном – 23-я

В Будапеште проходит 45-я шахматная Олимпиада.

Индия лидирует за два тура до конца, набрав 17 очков. Победитель определится 22 сентября.

Сборная России не выступает на турнире из-за недопуска к командным дисциплинам.

Шахматная олимпиада-2024

Будапешт, Венгрия

Положение после 9 туров из 11

1. Индия – 17 очков

2. США – 15

3. Узбекистан – 15

4. Китай – 15

5. Украина – 14

6. Словения – 14

7. Сербия – 14

8. Венгрия – 14

9. Армения – 14

10. Вьетнам – 13...

23. Норвегия – 12

ПРИМЕЧАНИЕ: турнир проводится по швейцарской системе. Контроль времени в партиях – 90 минут на 40 ходов и 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход начиная с первого. В каждом туре за команды играют по четыре шахматиста (пятый остается запасным). В случае равенства очков положение в таблице определяется по дополнительным показателям.

Составы

Индия: Гукеш Доммараджу , Рамешбабу Прагнанандха , Видит Сантош Гуджрати , Арджун Эригайси , Пентала Харикришна .

США: Фабиано Каруана , Уэсли Со , Леньер Домингес, Левон Аронян , Рэй Робсон.

Узбекистан: Нодирбек Абдусатторов , Жавохир Синдаров , Нодирбек Якуббоев, Шамсиддин Вохидов, Жахонгир Вахидов.

Китай: Дин Лижэнь , Вэй И, Юй Янъи, Бу Сянчжи, Ван Юэ.

Украина: Василий Иванчук , Руслан Пономарев , Андрей Волокитин, Антон Коробов, Владимир Онищук.

Норвегия: Магнус Карлсен , Арьян Тари, Юхан-Себастьян Кристиансен, Фруде Уркедаль, Эльхам Амар.

Словения: Владимир Федосеев , Антон Демченко, Ян Шубель, Матей Шебеник, Матич Лавренчич.

Сербия: Алексей Сарана , Александр Предке , Александр Инджич, Роберт Маркус, Велимир Ивич.

Венгрия: Рихард Раппорт , Петер Леко , Санан Сюгиров , Ференц Беркеш, Беньямин Гледура.

Нидерланды: Аниш Гири , Йорден ван Форест, Макс Вармердам, Эрвин Л’Ами, Беньямин Бок.

Составы всех команд можно посмотреть здесь .