«Торино» Ваноли лидирует в Серии А после 5 туров. «Наполи» – 2-й, «Ювентус» – 4-й, «Интер» – 6-й, «Милан» – 7-й

В таблице Серии А после 5 туров лидирует «Торино».

Команда экс-тренера «Спартака» Паоло Ваноли набрала 11 очков в 5 турах.

Она на одно очко опережает «Наполи » и «Удинезе », на два – «Ювентус » и «Эмполи», на три – «Интер » и «Милан ».