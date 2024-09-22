«Торино» Ваноли лидирует в Серии А после 5 туров. «Наполи» – 2-й, «Ювентус» – 4-й, «Интер» – 6-й, «Милан» – 7-й
В таблице Серии А после 5 туров лидирует «Торино».
Команда экс-тренера «Спартака» Паоло Ваноли набрала 11 очков в 5 турах.
Она на одно очко опережает «Наполи» и «Удинезе», на два – «Ювентус» и «Эмполи», на три – «Интер» и «Милан».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт Серии А
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