Тер Стеген может пропустить 8 месяцев из-за травмы колена
Марк-Андре тер Стеген может больше не сыграть в этом сезоне.
Голкипер «Барселоны» получил повреждение в игре с «Вильярреалом» (5:1), неудачно приземлившись после выхода на перехват навеса. Его унесли на носилках.
Diario Sport сообщает, что немец может пропустить 8 месяцев или даже больше.
As отмечает, что у голкипера, по всей видимости, повреждение связки надколенника, и прогнозирует его отсутствие в течение семи-восьми месяцев.
В этом сезоне тер Стеген принял участие в 6 матчах Ла Лиги. Подробно со статистикой капитана «Барселоны» можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
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