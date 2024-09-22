Тер Стеген может пропустить 8 месяцев из-за травмы колена

Марк-Андре тер Стеген может больше не сыграть в этом сезоне.

Голкипер «Барселоны» получил повреждение в игре с «Вильярреалом» (5:1), неудачно приземлившись после выхода на перехват навеса. Его унесли на носилках.

Diario Sport сообщает, что немец может пропустить 8 месяцев или даже больше.

As отмечает , что у голкипера, по всей видимости, повреждение связки надколенника, и прогнозирует его отсутствие в течение семи-восьми месяцев.

В этом сезоне тер Стеген принял участие в 6 матчах Ла Лиги. Подробно со статистикой капитана «Барселоны» можно ознакомиться здесь .