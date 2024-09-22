Ротенберг о КХЛ: «Мы боремся за зрителя и с Comedy Club, и с Большим театром. В искусстве все интересно. Все можно взять на вооружение»
– Роман Борисович – вы отличный спикер, всегда развернуто отвечаете. Сразу скажем, что самая важная игра — следующая и что есть над чем работать.
– Вы хотите пошутить? Двадцатый сезон Comedy Club начинается. Вы участвуете?
– Comedy Club закрылся.
– Вы новости не читаете. Начинается двадцатый сезон Comedy Club.
– Я за хоккеем слежу. Comedy Club – не мое.
– Надо за всем следить. Это же искусство и культура. То, что происходит в театре и кино, – все интересно. Все можно взять на вооружение.
– Может быть, ориентироваться не на Comedy Club, а на Большой театр, куда не достать билеты? Это действительно искусство.
– Мы же говорим про бизнес. Вы же знаете, Игорь Николаевич Ларионов всегда говорит про бизнес.
Мы боремся за зрителя и с Comedy Club, и с Большим театром. Нужно выиграть конкуренцию у всех, – сказал главный тренер СКА после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Торпедо» (4:3).
Роман Ротенберг: «Когда у КХЛ будет рейтинг как у Comedy Club – придут новые спонсоры. И даже в Нижнем быстрее будет новый дворец, потому что старый – не уровень КХЛ»
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