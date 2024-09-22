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  • «Ман Сити» лидирует в АПЛ после 5 туров. «Ливерпуль» и «Вилла» отстают на 1 очко, «Арсенал» – на 2, «Челси» и «Ньюкасл» – на 3
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«Ман Сити» лидирует в АПЛ после 5 туров. «Ливерпуль» и «Вилла» отстают на 1 очко, «Арсенал» – на 2, «Челси» и «Ньюкасл» – на 3

«Манчестер Сити» сохранил лидерство в АПЛ, сыграв вничью с «Арсеналом».

Команда Пепа Гвардиолы спаслась в добавленное ко второму тайму время – 2:2.

На счету «горожан» 13 очков после 5 туров чемпионата Англии. «Ливерпуль» и «Астон Вилла» отстают на 1 балл, «Арсенал» – на 2, «Челси» и «Ньюкасл» – на 3. «Манчестер Юнайтед» занимает 11-е место с 7 очками.

Опубликовал: Александр Суряев
logoМанчестер Юнайтед
logoЧелси
logoЛиверпуль
logoНьюкасл
logoАстон Вилла
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
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