«Ман Сити» лидирует в АПЛ после 5 туров. «Ливерпуль» и «Вилла» отстают на 1 очко, «Арсенал» – на 2, «Челси» и «Ньюкасл» – на 3

«Манчестер Сити» сохранил лидерство в АПЛ, сыграв вничью с «Арсеналом».

Команда Пепа Гвардиолы спаслась в добавленное ко второму тайму время – 2:2.

На счету «горожан» 13 очков после 5 туров чемпионата Англии. «Ливерпуль » и «Астон Вилла » отстают на 1 балл, «Арсенал » – на 2, «Челси » и «Ньюкасл» – на 3. «Манчестер Юнайтед » занимает 11-е место с 7 очками.