«Ман Сити» лидирует в АПЛ после 5 туров. «Ливерпуль» и «Вилла» отстают на 1 очко, «Арсенал» – на 2, «Челси» и «Ньюкасл» – на 3
«Манчестер Сити» сохранил лидерство в АПЛ, сыграв вничью с «Арсеналом».
Команда Пепа Гвардиолы спаслась в добавленное ко второму тайму время – 2:2.
На счету «горожан» 13 очков после 5 туров чемпионата Англии. «Ливерпуль» и «Астон Вилла» отстают на 1 балл, «Арсенал» – на 2, «Челси» и «Ньюкасл» – на 3. «Манчестер Юнайтед» занимает 11-е место с 7 очками.
Опубликовал: Александр Суряев
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