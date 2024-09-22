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«Вильярреал» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 19:30

«Барселона» сыграет в гостях с «Вильярреалом» в 6-м туре Ла Лиги.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 2».

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoБарселона
logoВильярреал
logoЛа Лига
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