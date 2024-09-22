«Зенит» с 23 очками лидирует в Мир РПЛ. У «Краснодара» и «Локо» по 21, «Динамо» – 17, «Спартака» – 16
«Зенит» на два очка опережает ближайших конкурентов в таблице Мир РПЛ.
На счету команды Сергея Семака 23 балла после 9 туров. Следом идут «Краснодар» и «Локомотив» – по 21.
«Динамо» набрало 17 очков, «Спартак» – 16. ЦСКА занимает шестое место с 14 очками.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт РПЛ
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