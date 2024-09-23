«Юта» выиграла у «Сент-Луиса» в первом матче в своей истории. Карконе забил 1-й гол клуба, Кули принес победу, реализовав буллит
«Юта» выиграла у «Сент-Луиса» в первом матче в своей истории.
Новый клуб НХЛ обыграл «Блюз» (5:3) в выставочном матче, проходившем в Де-Мойне, штат Айова.
«Юта» унаследовала состав и штаб «Аризоны», но вступила в НХЛ как новая франшиза, а не преемник «Койотис».
Первый гол клуба на свой счет записал форвард Майкл Карконе, в итоге сделавший дубль.
Автором победной шайбы стал форвард Логан Кули, реализовавший штрафной бросок на 59-й минуте матча.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости