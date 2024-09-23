«Юта» выиграла у «Сент-Луиса» в первом матче в своей истории. Карконе забил 1-й гол клуба, Кули принес победу, реализовав буллит

«Юта» выиграла у «Сент-Луиса» в первом матче в своей истории.

Новый клуб НХЛ обыграл «Блюз» (5:3) в выставочном матче, проходившем в Де-Мойне, штат Айова.

«Юта» унаследовала состав и штаб «Аризоны», но вступила в НХЛ как новая франшиза, а не преемник «Койотис».

Первый гол клуба на свой счет записал форвард Майкл Карконе, в итоге сделавший дубль.

Автором победной шайбы стал форвард Логан Кули , реализовавший штрафной бросок на 59-й минуте матча.