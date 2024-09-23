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Мирошниченко забил в выставочном матче с «Флайерс»

Иван Мирошниченко забил в выставочном матче с «Филадельфией».

Форвард «Вашингтона» отличился в предсезонном матче против «Флайерс» (2:6) при игре в большинстве. 

20-летний россиянин завершил матч с нейтральным показателем полезности и отметился 2 бросками в створ.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
выставочные матчи
logoФиладельфия
logoВашингтон
logoНХЛ
logoИван Мирошниченко
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