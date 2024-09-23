Мирошниченко забил в выставочном матче с «Флайерс»

Иван Мирошниченко забил в выставочном матче с «Филадельфией».

Форвард «Вашингтона » отличился в предсезонном матче против «Флайерс» (2:6) при игре в большинстве.

20-летний россиянин завершил матч с нейтральным показателем полезности и отметился 2 бросками в створ.