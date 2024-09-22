Поединок Волков – Ган отменен. Россиянин получил травму и пропустит UFC 308
Поединок Александра Волкова и Сирила Гана отменен из-за травмы россиянина.
«Нам сообщили, что у Александра травма ноги. Насколько нам известно, бой попросили перенести. Но это не получится реализовать, поэтому сейчас Сирилу ищут другого соперника», – подтвердили в команде Сирила Гана.
Напомним, бой Волков – Ган должен был состояться 26 октября на турнире UFC 308 в Абу-Даби.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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