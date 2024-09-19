НФЛ. 3-я неделя. «Нью-Йорк Джетс» сыграют с «Нью-Ингленд», «Индианаполис» против «Чикаго», другие матчи
Регулярный чемпионат
3-я неделя
20 сентября
Нью-Йорк Джетс – Нью-Ингленд – 03.15
22 сентября
Индианаполис – Чикаго – 20.00
Кливленд – Нью-Йорк Джайентс – 20.00
Нью-Орлеан – Филадельфия – 20.00
Питтсбург – Лос-Анджелес Чарджерс – 20.00
Лос-Анджелес Рэмс – Сан-Франциско – 23.25
23 сентября
Атланта – Канзас-Сити – 03.20
24 сентября
Баффало – Джексонвилл – 02.30
Цинциннати – Вашингтон – 03.15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Команды, играющие дома, указаны первыми.
Опубликовано: Полина Лоцик
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости