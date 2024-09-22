Абаскаль прилетел в Москву после увольнения из «Гранады» («СЭ»)

Гильермо Абаскаль вернулся в Москву после отставки из «Гранады».

В соцсетях испанец, работавший в «Спартаке», выложил историю с фотографией на фоне российской столицы, пишет «Спорт-Экспресс».

Абаскаль возглавил «Гранаду» перед стартом текущего сезона и был уволен 21 сентября. При нем у команды 1 победа в 6 матчах.