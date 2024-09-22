Батраков сделал дубль во 2-м матче подряд. У хавбека «Локо» 7+5 по «гол+пас» в сезоне РПЛ, он делит 1-е место в гонке бомбардиров с Глушенковым

Алексей Батраков сделал дубль во втором подряд матче за «Локомотив».

19-летний полузащитник дважды забил в ворота «Пари НН» в игре 9-го тура Мир РПЛ, отличившись на 64-й и 73-й минутах.

В матче предыдущего тура против «Оренбурга» Батраков также отметился дублем. Всего в нынешнем сезоне на счету Алексея 7 голов и 5 голевых передач в 9 матчах РПЛ. Его подробную статистику можно найти здесь .

Кроме того, Батраков делит 1-е место в гонке бомбардиров РПЛ с хавбеком «Зенита» Максимом Глушенковым.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Локомотив» (1:3, второй тайм).