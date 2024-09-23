Мичков сделал 2 передачи в выставочном матче с «Вашингтоном». У него 0 бросков в створ, малый штраф и «+1»
Матвей Мичков сделал 2 передачи в выставочном матче с «Вашингтоном».
19-летний форвард помог «Филадельфии» победить «Кэпиталс» (6:2) в первом предсезонном матче для обеих команд.
Мичков остался без бросков в створ, завершил игру с полезностью «+1» и получил малый штраф во втором периоде за игру высоко поднятой клюшкой.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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