«Сити» нанес 33 удара по воротам «Арсенала» – 11 в створ. У «канониров» 3 точных удара из 5 и два гола
«Манчестер Сити» существенно превзошел «Арсенал» по ударам в матче АПЛ.
Центральная встреча 5-го тура завершилась вничью (2:2). «Арсенал» остался вдесятером в конце первого тайма.
«Манчестер Сити» нанес по воротам соперника 33 удара, из которых 11 – в створ.
Команда Микеля Артеты пробила 5 раз, трижды попав в створ ворот Эдерсона, согласно статистике АПЛ.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт АПЛ
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