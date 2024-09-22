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  • «Сити» нанес 33 удара по воротам «Арсенала» – 11 в створ. У «канониров» 3 точных удара из 5 и два гола
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«Сити» нанес 33 удара по воротам «Арсенала» – 11 в створ. У «канониров» 3 точных удара из 5 и два гола

«Манчестер Сити» существенно превзошел «Арсенал» по ударам в матче АПЛ.

Центральная встреча 5-го тура завершилась вничью (2:2). «Арсенал» остался вдесятером в конце первого тайма.

«Манчестер Сити» нанес по воротам соперника 33 удара, из которых 11 – в створ.

Команда Микеля Артеты пробила 5 раз, трижды попав в створ ворот Эдерсона, согласно статистике АПЛ.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт АПЛ
logoМикель Артета
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoПеп Гвардиола
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4650 минут назад
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