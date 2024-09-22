Холанд повторил рекорд Роналду, забив 100 голов в 105 матчах за клуб из топ-5 лиг в XXI веке
Никто в XXI веке не забивал 100 раз за клуб из топ-лиги быстрее Эрлинга Холанда.
Сегодня форвард «Манчестер Сити» открыл счет в матче с «Арсеналом» в АПЛ на 9-й минуте.
На то, чтобы забить за «горожан» 100 голов, у норвежца ушло 105 игр. Он повторил рекорд XXI века, установленный Криштиану Роналду в составе «Реала».
Подробно со статистикой Холанда можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Squawka Football
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости