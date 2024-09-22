Холанд повторил рекорд Роналду, забив 100 голов в 105 матчах за клуб из топ-5 лиг в XXI веке

Никто в XXI веке не забивал 100 раз за клуб из топ-лиги быстрее Эрлинга Холанда.

Сегодня форвард «Манчестер Сити » открыл счет в матче с «Арсеналом » в АПЛ на 9-й минуте.

На то, чтобы забить за «горожан» 100 голов, у норвежца ушло 105 игр. Он повторил рекорд XXI века, установленный Криштиану Роналду в составе «Реала ».

Подробно со статистикой Холанда можно ознакомиться здесь .