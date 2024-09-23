«Барселона» лидирует в Ла Лиге с 18 очками после 6 туров. «Реал» отстает на 4 очка, «Атлетико» – на 6
«Барселона» по-прежнему с отрывом лидирует в Ла Лиге.
После 6 туров команда Ханса-Дитера Флика идет на 1-м месте в турнирной таблице с 18 набранными очками.
«Реал», занимающий 2-е место, набрал 14 очков, у «Атлетика», сыгравшего на один матч больше, 13 очков. На 4-м месте идет «Атлетико» с 12 очками.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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