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Выставочные матчи НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Филадельфией», «Рейнджерс» против «Бостона», «Флорида» дважды встретится с «Нэшвиллом»

Клубы НХЛ проводят выставочные матчи перед стартом нового сезона.

«Вашингтон» встретится с «Филадельфией», «Рейнджерс» сыграют с «Бостоном», «Нью-Джерси» будет противостоять «Айлендерс».

Предсезонные матчи НХЛ

«Нэшвилл» – «Флорида» – 21:00 (первый матч)

«Филадельфия» – «Вашингтон» – 22:00

«Рейнджерс» – «Бостон» – 00:00

«Нэшвилл» – «Флорида» – 01:00 (второй матч)

«Виннипег» – «Эдмонтон» – 01:00

«Айлендерс» – «Нью-Джерси» – 02:00

«Оттава» – «Торонто» – 02:00

«Сент-Луис» – «Юта» – 02:00

«Вегас» – «Сан-Хосе» – 03:00

«Калгари» – «Сиэтл» – 05:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
выставочные матчи
результаты матчей
logoНью-Джерси
logoРейнджерс
logoАйлендерс
logoФиладельфия
logoОттава
logoТоронто
logoБостон
logoВашингтон
logoФлорида
logoНэшвилл
logoСент-Луис
logoКалгари
logoЭдмонтон
logoСан-Хосе
logoНХЛ
logoВегас
logoВиннипег
logoСиэтл
logoЮта
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