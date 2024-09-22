Выставочные матчи НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Филадельфией», «Рейнджерс» против «Бостона», «Флорида» дважды встретится с «Нэшвиллом»
Клубы НХЛ проводят выставочные матчи перед стартом нового сезона.
«Вашингтон» встретится с «Филадельфией», «Рейнджерс» сыграют с «Бостоном», «Нью-Джерси» будет противостоять «Айлендерс».
Предсезонные матчи НХЛ
«Нэшвилл» – «Флорида» – 21:00 (первый матч)
«Филадельфия» – «Вашингтон» – 22:00
«Рейнджерс» – «Бостон» – 00:00
«Нэшвилл» – «Флорида» – 01:00 (второй матч)
«Виннипег» – «Эдмонтон» – 01:00
«Айлендерс» – «Нью-Джерси» – 02:00
«Оттава» – «Торонто» – 02:00
«Сент-Луис» – «Юта» – 02:00
«Вегас» – «Сан-Хосе» – 03:00
«Калгари» – «Сиэтл» – 05:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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