Беллингема не накажут за слова про «кусок дерьма» после желтой в матче с «Эспаньолом». Комитет судей не подаст жалобу, так как слова хавбека «Реала» не были публичным заявлением

Джуда Беллингема не накажут за ругательство после карточки в игре с «Эспаньолом».

Вчера «Реал » разгромил «Эспаньол » в матче 6-го тура Ла Лиги.

На 81-й минуте судья Хосе Мунуэра Монтеро показал Беллингему желтую карточку за возмущения после столкновения с Хосе Грагерой – полузащитник «Реала» был недоволен, что сопернику не показали карточку за этот контакт. После этого в трансляцию попала фраза Беллингема, сказанная по-английски: «Ты кусок дерьма».

Marca сообщает, что Технический комитет судей Испании (CTA) не будет подавать жалобу на поведение Беллингема в данном эпизоде, поскольку судья не услышал реплику англичанина. В комитете считают, что в обжаловании эпизода нет необходимости, поскольку слова полузащитника «Реала» не являются публичным заявлением.

Отмечается, что жалоба может быть подана лишь в случае вмешательства третьих лиц, как это произошло в прошлом сезоне, когда Беллингем предположительно назвал «насильником» Мэйсона Гринвуда во время матча Ла Лиги против «Хетафе». Напомним, тогда расследование было прекращено , поскольку эксперты не смогли однозначно расшифровать слова Джуда в спорном эпизоде.