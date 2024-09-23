38-летний Кулемин сделал передачу в выставочном матче с «Торонто». Форвард «Оттавы» остался без бросков в створ

Николай Кулемин сделал передачу в выставочном матче с «Торонто».

38-летний форвард принял участие в выставочном матче между «Оттавой» и «Лифс» (6:5 ОТ).

Россиянин, ранее подписавший пробный контракт с «Сенаторс», ассистировал при первой шайбе в матче, которую забросил Ян Еник на 7-й минуте.

Кулемин завершил встречу с полезностью «+1» и остался без бросков в створ.