ФИДЕ оставила в силе ограничения для российских шахматистов, но допустила к командным турнирам детей из России до 12 лет
ФИДЕ оставила в силе ограничения для российских шахматистов.
Решение принято на заседании генеральной ассамблеи организации, которая проходит в Будапеште.
Голосование по вопросу снятия санкций с россиян проходило в открытом формате.
Делегаты голосовали по трем пунктам: 1. Поддержать рекомендацию совета ФИДЕ. 2. Сохранить все санкции. 3. Снять все санкции.
Перед голосованием совет ФИДЕ рекомендовал генассамблее полностью не снимать ограничения с россиян и белорусов, но разрешить детям до 12 лет и спортсменам с ограниченными возможностями из России и Беларуси участвовать в командных соревнованиях.
За первый вариант проголосовали 66 делегатов, за второй – 41, за третий – 21, воздержались – 11. 60 делегатов не участвовали на генассамблее.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
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