«Я дурею от наших судей. Иванов испортил игру «Спартак» – «Динамо» удалением. Там не было чего‑то такого, чтобы давать вторую желтую». Ловчев о красной Маухубу
Евгений Ловчев недоволен удалением Эль-Мехди Маухуба.
«Я дурею от наших судей, просто дурею. Судья, по большому счету, испортил игру удалением.
Наверное, там и было что‑то на карточку, но надо понимать, что играет «Спартак» и «Динамо», игра получается зрелищной. Зачем судья решил наказать Маухуба?
Там не было чего‑то такого, чтобы давать вторую желтую и удалять игрока с поля. Это уже не первый раз», – сказал бывший защитник красно-белых.
Матч обслуживала бригада арбитров под руководством Сергея Иванова.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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