«Я дурею от наших судей. Иванов испортил игру «Спартак» – «Динамо» удалением. Там не было чего‑то такого, чтобы давать вторую желтую». Ловчев о красной Маухубу

Евгений Ловчев недоволен удалением Эль-Мехди Маухуба.

«Я дурею от наших судей, просто дурею. Судья, по большому счету, испортил игру удалением.

Наверное, там и было что‑то на карточку, но надо понимать, что играет «Спартак » и «Динамо », игра получается зрелищной. Зачем судья решил наказать Маухуба ?

Там не было чего‑то такого, чтобы давать вторую желтую и удалять игрока с поля. Это уже не первый раз», – сказал бывший защитник красно-белых.

Матч обслуживала бригада арбитров под руководством Сергея Иванова .