Бернарду про 2:2 с «Арсеналом»: «Только одна команда вышла играть в футбол, вторая искала границы дозволенного судьей. «Ливерпуль» всегда встречает нас лицом к лицу и пытается победить»

Бернарду Силва сравнил противостояния «Ман Сити» с «Ливерпулем» и «Арсеналом».

«Разница, возможно, в том, что «Ливерпуль» уже выиграл АПЛ , а «Арсенал» – нет. В том, что «Ливерпуль » выиграл Лигу чемпионов, а «Арсенал» – нет.

«Ливерпуль» всегда встречал нас лицом к лицу и старался выиграть матч. С этой точки зрения игры против «Арсенала » отличаются от тех, что были против «Ливерпуля».

Да, возможно, это противостояние отличается.

Только одна команда вышла играть в футбол. Вторая решила искать границы дозволенного судьей, к сожалению. Мы недовольны, потому что хотели набрать три очка, но лично я доволен тем, как мы вышли играть. Я рад, что мы всегда выходим на поле за победой», – сказал полузащитник после ничьей с «канонирами».

Мегаавтобус Артеты в пять ЦЗ, провал Пепа, сработало супероружие. Лукомский и Палагин разложили «Сити» – «Арсенал»