Бернарду про 2:2 с «Арсеналом»: «Только одна команда вышла играть в футбол, вторая искала границы дозволенного судьей. «Ливерпуль» всегда встречает нас лицом к лицу и пытается победить»
«Разница, возможно, в том, что «Ливерпуль» уже выиграл АПЛ, а «Арсенал» – нет. В том, что «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, а «Арсенал» – нет.
«Ливерпуль» всегда встречал нас лицом к лицу и старался выиграть матч. С этой точки зрения игры против «Арсенала» отличаются от тех, что были против «Ливерпуля».
Да, возможно, это противостояние отличается.
Только одна команда вышла играть в футбол. Вторая решила искать границы дозволенного судьей, к сожалению. Мы недовольны, потому что хотели набрать три очка, но лично я доволен тем, как мы вышли играть. Я рад, что мы всегда выходим на поле за победой», – сказал полузащитник после ничьей с «канонирами».
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