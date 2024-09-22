Судья отменил пенальти в ворота «Интера» в дерби после повтора. Мяч попал Лаутаро в плечо
Судья передумал назначать пенальти в ворота «Интера» в дерби.
На 65-й минуте матча против «Милана» форвард Лаутаро Мартинес сыграл плечом в своей штрафной.
Маурицио Мариани сперва указал на точку, но затем, ознакомившись с видеоповтором, изменил решение.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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