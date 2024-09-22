Судья отменил пенальти в ворота «Интера» в дерби после повтора. Мяч попал Лаутаро в плечо

Судья передумал назначать пенальти в ворота «Интера» в дерби.

На 65-й минуте матча против «Милана » форвард Лаутаро Мартинес сыграл плечом в своей штрафной.

Маурицио Мариани сперва указал на точку, но затем, ознакомившись с видеоповтором, изменил решение.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»