Батраков набрал 12 очков в фэнтези РПЛ против «Пари НН». Полузащитник «Локо» – самый популярный и самый результативный игрок турнира
В 9-м туре Мире РПЛ «Локомотив» на выезде обыграл «Пари НН» (3:1).
Полузащитник Алексей Батраков оформил дубль и набрал 12 очков в фэнтези-турнире РПЛ на Спортсе’‘: +2 за игру, +10 за голы.
Всего в девяти играх у него 62 очка – лучший показатель турнира. В топ-3 по очкам также Эсекиэль Барко из «Спартака» и Эдуард Сперцян из «Краснодара» (по 58).
Батраков – самый популярный у фэнтези-менеджеров на Спортсе” (55,63%). По этому показателю игрок «Локомотива» опережает Игоря Дивеева (44,52%) и Эсекиэля Барко (41,93%).
В 9-м туре РПЛ остался один матч: в понедельник сыграют «Ахмат» с «Крылями Советов».
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Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
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