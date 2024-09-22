Ловчев о ничьей «Спартака»: «Второй пропущенный гол – это неумные действия всей команды. Надо было катать мяч спокойно или убить время – это выглядело бы умнее»
Евгений Ловчев раскритиковал действия «Спартака» в конце матча с «Динамо» (2:2).
Форвард бело-голубых Константин Тюкавин сравнял счет в добавленное ко второму тайму время – на 94-й минуте.
«Второй пропущенный гол – это неумные действия всей команды, а не тренера. Команда ведет в счете, имеет численное преимущество, а они идут добивать соперника. Надо было просто взять под свой контроль мяч, катать его спокойно. Можно было бы даже убить время, хоть это и не понравилось бы многим, но так это выглядело бы умнее.
Самое ужасное, что «Спартак» мог и третий пропустить. Считаю, что Станкович при счете 2:1 должен был скомандовать, чтобы футболисты взяли мяч под контроль, играли в квадрат. Но чем ценен «Спартак», так это тем, что он любит будоражить», – сказал бывший полузащитник «Спартака».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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