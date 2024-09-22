Калафьори о 2:2 с «Сити»: «Рад голу, но расстроен, что «Арсенал» не выиграл. 2-й тайм был крайне сложным – больше в психологическом плане, чем в физическом»
Риккардо Калафьори высказался о ничьей «Арсенала» и «Ман Сити» (2:2).
«Канониры» остались вдесятером в конце первого тайма при счете 2:1 после удаления Леандро Троссарда.
«Я очень рад, что забил гол, но немного расстроен тем, что не выиграли.
Это было очень тяжело. Мы хорошо среагировали, второй тайм был крайне сложным, больше в психологическом плане, чем в физическом», – сказал защитник «Арсенала».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
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