«Сити» Гвардиолы выиграл 9 из 14 матчей против «Арсенала» Артеты. Пеп не побеждает в 4 играх подряд
Пеп Гвардиола не побеждает Микеля Артету в 4 последних матчах.
Сегодня «Манчестер Сити» и «Арсенал» сыграли вничью (2:2) в 5-м туре АПЛ.
Всего команды под руководством Гвардиолы и Артеты сыграли между собой 14 раз – из этих встреч три завершились вничью, включая матч за Суперкубок Англии в августе 2023 года, который «Арсенал» выиграл по пенальти (4:1, основное время – 1:1). 9 раз победу одерживал «Манчестер Сити», 2 раза – «Арсенал».
Отметим, что «Арсенал» не проигрывает «Манчестер Сити» в 4 последних матчах, включая Суперкубок Англии.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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