Сухина о 2-й желтой Маухуба со «Спартаком»: «Пытался подрисовать момент – контакт есть, но не в ногах. Идеально было бы продолжить игру – много ситуаций, когда игроки слегка симуляруют»
Станислав Сухина не согласен с удалением Эль-Мехди Маухуба в игре со «Спартаком».
Матч «Спартака» и «Динамо» в 9-м туре Мир РПЛ завершился вничью (2:2).
На 75-й минуте «Динамо» осталось в меньшинстве после удаления Маухуба, вышедшего на замену на 69-й. Форвард получил 2 предупреждения за 3 минуты – за споры с арбитром Сергеем Ивановым и за симуляцию.
«По моему мнению, идеальным вариантом было бы продолжить игру, потому что ситуаций, когда футболисты слегка симулируют, много.
В этом эпизоде есть контакт: рука защитника на спине игрока «Динамо». При этом в ногах контакта нет. Футболист «Динамо» пытался подрисовать момент.
Во многих матчах, когда мы говорим, что это должна быть обязательная вторая желтая карточка, никто предупреждение не выносил», – сказал экс-арбитр ФИФА.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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