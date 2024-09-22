Сухина о 2-й желтой Маухуба со «Спартаком»: «Пытался подрисовать момент – контакт есть, но не в ногах. Идеально было бы продолжить игру – много ситуаций, когда игроки слегка симуляруют»

Станислав Сухина не согласен с удалением Эль-Мехди Маухуба в игре со «Спартаком».

Матч «Спартака » и «Динамо» в 9-м туре Мир РПЛ завершился вничью (2:2).

На 75-й минуте «Динамо» осталось в меньшинстве после удаления Маухуба , вышедшего на замену на 69-й. Форвард получил 2 предупреждения за 3 минуты – за споры с арбитром Сергеем Ивановым и за симуляцию.

«По моему мнению, идеальным вариантом было бы продолжить игру, потому что ситуаций, когда футболисты слегка симулируют, много.

В этом эпизоде есть контакт: рука защитника на спине игрока «Динамо». При этом в ногах контакта нет. Футболист «Динамо » пытался подрисовать момент.

Во многих матчах, когда мы говорим, что это должна быть обязательная вторая желтая карточка, никто предупреждение не выносил», – сказал экс-арбитр ФИФА.