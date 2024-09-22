«Динамо» не обыгрывает «Спартак» 4 матча подряд – 3 поражения и ничья

«Динамо» вновь не удалось обыграть «Спартак».

Сегодняшнее дерби в 9-м туре Мир РПЛ завершилось вничью (2:2). В трех предыдущих матчах между командами победу одерживал «Спартак ».

Последний раз «Динамо » удалось обыграть красно-белых в октябре 2023 года в матче Фонбет Кубка России (3:0).