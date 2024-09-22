«Спартак» 14 матчей не проигрывает в дерби в РПЛ. Более длинная серия была только в 1990-х – 29 игр

«Спартак» не проигрывает в дерби в рамках чемпионата России больше двух лет.

Команда Деяна Станковича сегодня сыграла вничью с «Динамо» (2:2) в 9-м туре Мир РПЛ .

В последний раз красно-белые уступали одному из московских клубов в августе 2022 года («Динамо » – 0:1).

Более продолжительная серия у «Спартака » была лишь один раз в истории чемпионата России – с 1992 по 1995 год он не проигрывал в дерби 29 матчей.