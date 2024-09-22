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«Динамо» не проигрывает 5 матчей подряд – 2 победы и 3 ничьих

«Динамо» продлило серию без поражений до 5 матчей.

В матче 9-го тура Мир РПЛ команда Марцела Лички сыграла вничью со «Спартаком» (2:2).

В 4 предыдущих матчах чемпионата и Фонбет Кубка России «Динамо» обыграло «Крылья Советов» (5:1) и «Ахмат» (4:2), а также сыграло вничью с «Оренбургом» (0:0) и махачкалинским «Динамо» (2:2). Последний раз бело-голубые проигрывали 25 августа в матче с «Краснодаром» (0:1).

В следующем матче «Динамо» сыграет с «Динамо» Махачкала. Игра 10-го тура РПЛ пройдет 29 сентября.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoМарцел Личка
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