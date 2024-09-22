Сафонов получил 4 из 10 от L’Équipe за матч с «Реймсом». У 5 игроков «ПСЖ» оценка выше
L’Équipe выставила оценки игрокам «ПСЖ» за матч с «Реймсом» (1:1).
Вратарь Матвей Сафонов, дебютировавший за парижан в Лиге 1, получил 4 из 10. Голкипер пропустил один гол.
Оценки «ПСЖ»: Сафонов – 4, Маркиньос – 5, Пачо – 6, Бералдо – 3, Витинья – 4, Заир-Эмери – 5, Ли – 5, Невеш – 6, Коло-Муани – 4, Барколя – 3, Дуэ – 4.
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