Кафанов о голе Сафонову при дебюте в Лиге 1: «Матвея расстреливали с близкого расстояния. Он сделал все возможное, чтобы спасти «ПСЖ» 

Виталий Кафанов оценил дебют Матвея Сафонова в Лиге 1.

Вратарь «ПСЖ» принял участие в матче против «Реймса » (1:1).

«Думаю, двух мнений по поводу пропущенного мяча быть не должно. Матвея расстреливали в упор с близкого расстояния, и он сделал все возможное, чтобы спасти команду. На начальном этапе, чтобы не потерять место в основном составе, важнее, чтобы не было грубых ошибок.

Был хороший момент, когда он уверенно сыграл при фланговой верховой передаче в штрафной. Играл, когда необходимо, высоко. Матвей всегда хорошо страховал защитников. В этом компоненте он силен! Пока все развивается по хорошему сценарию», — сказал тренер вратарей сборной России.

Ранее на этой неделе Сафонов дебютировал за «ПСЖ » в Лиге чемпионов – 1:0 против «Жироны».