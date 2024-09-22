Кафанов о голе Сафонову при дебюте в Лиге 1: «Матвея расстреливали с близкого расстояния. Он сделал все возможное, чтобы спасти «ПСЖ»
Виталий Кафанов оценил дебют Матвея Сафонова в Лиге 1.
Вратарь «ПСЖ» принял участие в матче против «Реймса» (1:1).
«Думаю, двух мнений по поводу пропущенного мяча быть не должно. Матвея расстреливали в упор с близкого расстояния, и он сделал все возможное, чтобы спасти команду. На начальном этапе, чтобы не потерять место в основном составе, важнее, чтобы не было грубых ошибок.
Был хороший момент, когда он уверенно сыграл при фланговой верховой передаче в штрафной. Играл, когда необходимо, высоко. Матвей всегда хорошо страховал защитников. В этом компоненте он силен! Пока все развивается по хорошему сценарию», — сказал тренер вратарей сборной России.
Ранее на этой неделе Сафонов дебютировал за «ПСЖ» в Лиге чемпионов – 1:0 против «Жироны».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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