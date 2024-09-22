Сафонов про 1:1 с «Реймсом»: «Рад, что «ПСЖ» удалось вернуться в игру. Важно по-прежнему не проигрывать» 

Матвей Сафонов оценил ничью «ПСЖ» с «Реймсом» (1:1) в 5-м туре Лиги 1.

«Думаю, матч был интересным. Я очень рад, потому что нам удалось вернуться в игру [после 0:1]. Очень важно по-прежнему не проигрывать. Будем продолжать в том же духе, это наш путь.

Мы всегда хотим выигрывать, но иногда это сложно – соперник играл хорошо. В первых четырех матчах мы забивали быстрые голы, и было проще», — сказал вратарь «ПСЖ » после дебютного матча в чемпионате Франции.