Сафонов про 1:1 с «Реймсом»: «Рад, что «ПСЖ» удалось вернуться в игру. Важно по-прежнему не проигрывать»
Матвей Сафонов оценил ничью «ПСЖ» с «Реймсом» (1:1) в 5-м туре Лиги 1.
«Думаю, матч был интересным. Я очень рад, потому что нам удалось вернуться в игру [после 0:1]. Очень важно по-прежнему не проигрывать. Будем продолжать в том же духе, это наш путь.
Мы всегда хотим выигрывать, но иногда это сложно – соперник играл хорошо. В первых четырех матчах мы забивали быстрые голы, и было проще», — сказал вратарь «ПСЖ» после дебютного матча в чемпионате Франции.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: L’Équipe
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