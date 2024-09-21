Мостовой о стажировке в «Спартаке»: «Договоренность есть. Хорошо, что теперь можно идти, там футбольный человек. Но не тороплюсь, не дай бог проиграют – скажут, Мостовой виноват»
Александр Мостовой не спешит на стажировку в «Спартак».
«Мы со Станковичем перебросились фразами после матча легенд. Договоренность уже есть. Просто надо посмотреть график команды.
Хорошо, что теперь можно идти туда, там теперь хоть есть футбольный человек, с которым можем на одном языке говорить.
Но «Спартак» показывает хорошие результаты, поэтому не тороплюсь со стажировкой. А то не дай бог команда не выиграет или проиграет – скажут, Мостовой виноват, пришел», – смеясь сказал бывший полузащитник красно-белых.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
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