  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой о стажировке в «Спартаке»: «Договоренность есть. Хорошо, что теперь можно идти, там футбольный человек. Но не тороплюсь, не дай бог проиграют – скажут, Мостовой виноват»
43

Мостовой о стажировке в «Спартаке»: «Договоренность есть. Хорошо, что теперь можно идти, там футбольный человек. Но не тороплюсь, не дай бог проиграют – скажут, Мостовой виноват»

Александр Мостовой не спешит на стажировку в «Спартак».

«Мы со Станковичем перебросились фразами после матча легенд. Договоренность уже есть. Просто надо посмотреть график команды.

Хорошо, что теперь можно идти туда, там теперь хоть есть футбольный человек, с которым можем на одном языке говорить.

Но «Спартак» показывает хорошие результаты, поэтому не тороплюсь со стажировкой. А то не дай бог команда не выиграет или проиграет – скажут, Мостовой виноват, пришел», – смеясь сказал бывший полузащитник красно-белых.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мостовой о работе тренером в Европе: «Не исключаю, но понимаю, что это не просто в сегодняшнее время»
19сегодня, 14:55
Мостовой об увольнении Абаскаля: «Тедеско следующий. Куртуа и де Брюйне не дураки, разбираются в футболе, не случайно у них конфликты с тренером»
33сегодня, 13:16
Мостовой об Абаскале: «Надо брать в «Спартак», качественный специалист освободился. У нас многим поднимают резюме, он здесь почти два года дурил, наслаждался жизнью»
43сегодня, 10:59
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома примет «Аль-Иттихад» Бензема, «Аль-Шабаб» против «Аль-Таавуна»
259 минут назад
«Зенит» набрал 23 очка в 9 турах Мир РПЛ. Больше было лишь в сезоне-2014/15 при Виллаш-Боаше – 25
1419 минут назад
Александр Тарханов: «Наш футбол деградирует – мало россиян. Вспомните наши победы в еврокубках – там играли русские ребята. Надо доверять отечественным игрокам и тренерам»
1832 минуты назад
Чемпионат России. ЦСКА против «Рубина», «Зенит» обыграл «Факел», «Краснодар» забил 5 голов «Акрону»
84449 минут назадLive
Семак об атаке «Зенита»: «Абсолютно все могут играть лучше. Соболеву дают практику, чтобы набрал ритм. Гонду с «Факелом» не хватало свежести, как и Кассьерре»
1659 минут назад
Флик о календаре: «Барселона» не ищет оправданий, мы справимся. УЕФА и ФИФА должны заботиться об игроках, надо сокращать число матчей, если нужно высочайшее качество»
17сегодня, 16:37
Николсон о Соболеве: «Я лучше. Для себя я всегда буду номером один, иначе нельзя»
19сегодня, 16:35
Чемпионат Испании. «Реал» принимает «Эспаньол», «Валенсия» против «Жироны»
15сегодня, 16:31Live
Чемпионат Германии. «Айнтрахт» принимает «Боруссию» Менхенгладбах, «Бавария» забила 5 голов «Вердеру», «Байер» и «Дортмунд» проведут матчи в воскресенье
10сегодня, 16:30Live
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Пэлас», «Ливерпуль» крупно обыграл «Борнмут», «Челси» разгромил «Вест Хэм»
288сегодня, 16:30Live
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Факела» Пятибратов об 1:3 с «Зенитом»: «Результат расстроил, мы имели достаточно шансов, чтобы не проиграть. Все их моменты были после наших невынужденных ошибок»
1 минуту назад
«Валенсия» – «Жирона». 1:0 – Риоха открыл счет. Онлайн-трансляция
15 минут назадLive
«Ювентус» – «Наполи». Влахович, Хвича, Йылдыз, Лукаку играют. Онлайн-трансляция
12сегодня, 16:01Live
Из-за ракетной опасности прерывалась игра «Севастополь» – «Рубин» Ялта. Болельщики покидали трибуны
8 минут назад
Малиновский вывернул голеностоп в матче с «Венецией». Полузащитника «Дженоа» унесли с поля на носилках
212 минут назадФото
Арне Слот: «Обыграть «Борнмут» дома – это нормально, но расписание тяжелое. «Ливерпуль» сыграл хорошо, особенно с мячом. Много моментов, немало ударов»
429 минут назад
«Рубин» – ЦСКА. 1:1 – Тесленко сравнял счет. Онлайн-трансляция
1033 минуты назадLive
Компани о 0,00 xG у «Вердера»: «Это стало возможным, потому что Олисе, сделавший дубль, Кейн, Гнабри, Сане бегали за команду. Это уже большая часть работы»
942 минуты назад
Чемпионат Турции. «Фенербахче» Моуринью против «Галатасарая»
147 минут назадLive
Чемпионат Франции. «ПСЖ» сыграет с «Реймсом», «Лилль» и «Страсбур» сыграли 3:3, «Монако» Головина и «Гавр» Кузяева встретятся в воскресенье
1048 минут назадLive