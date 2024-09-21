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  • Мостовой об Абаскале: «Как человек он нормальный, может, ему в футбол не надо. Есть много хороших видов спорта – баскетбол, гандбол, волейбол. Туда можно идти, какая разница-то?»
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Мостовой об Абаскале: «Как человек он нормальный, может, ему в футбол не надо. Есть много хороших видов спорта – баскетбол, гандбол, волейбол. Туда можно идти, какая разница-то?»

Александр Мостовой считает, что Гильермо Абаскалю стоит сменить вид спорта.

Бывший тренер «Спартака» Абаскаль был уволен из «Гранады», команда при нем выиграла 1 матч из 6 во втором испанском дивизионе.

«Да, вот это новости! Абаскаля убрали из очередной команды. Зачем, почему? Дали бы время, как обычно говорят. Может, еще денег надо было дать побольше.

И потерпеть еще. Он бы еще сказал бы что-то такое нефутбольное, как он это любил делать в «Спартаке». Но в «Гранаде» оказались более проницательные люди. А может, просто более футбольные – раскусили быстро.

Другое дело, что Абаскаль, он как человек-то нормальный. Другое дело, что, может, ему в футбол не надо. Есть же много хороших видов спорта – баскетбол, гандбол, волейбол. Туда можно идти, какая разница-то?

Сейчас тем, кто работает в «Спартаке», надо немного призадуматься. А то вдруг очередной звонок будет из Испании: «Возьмите Абаскаля», – заявил бывший игрок красно-белых и испанской «Сельты» Мостовой.

Мостовой об Абаскале: «Как можно брать человека с автобусной остановки в «Спартак»? У нас дают хорошие счета в банке тем, кто футбол видел по компьютеру»

Абаскаль уволен из «Гранады». Так и не распробовал вкус хамона

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Александра Мостового
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoЛа Лига
logoАлександр Мостовой
logoД2 Испания
logoГранада
logoГильермо Абаскаль
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