Мостовой об Абаскале: «Как человек он нормальный, может, ему в футбол не надо. Есть много хороших видов спорта – баскетбол, гандбол, волейбол. Туда можно идти, какая разница-то?»
Бывший тренер «Спартака» Абаскаль был уволен из «Гранады», команда при нем выиграла 1 матч из 6 во втором испанском дивизионе.
«Да, вот это новости! Абаскаля убрали из очередной команды. Зачем, почему? Дали бы время, как обычно говорят. Может, еще денег надо было дать побольше.
И потерпеть еще. Он бы еще сказал бы что-то такое нефутбольное, как он это любил делать в «Спартаке». Но в «Гранаде» оказались более проницательные люди. А может, просто более футбольные – раскусили быстро.
Другое дело, что Абаскаль, он как человек-то нормальный. Другое дело, что, может, ему в футбол не надо. Есть же много хороших видов спорта – баскетбол, гандбол, волейбол. Туда можно идти, какая разница-то?
Сейчас тем, кто работает в «Спартаке», надо немного призадуматься. А то вдруг очередной звонок будет из Испании: «Возьмите Абаскаля», – заявил бывший игрок красно-белых и испанской «Сельты» Мостовой.
Мостовой об Абаскале: «Как можно брать человека с автобусной остановки в «Спартак»? У нас дают хорошие счета в банке тем, кто футбол видел по компьютеру»
Абаскаль уволен из «Гранады». Так и не распробовал вкус хамона
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