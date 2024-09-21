Тарханов об Абаскале: «Очень слабый тренер, согласен с Мостовым. Вряд ли его где-то в ближайшее время увидим, но, возможно, скоро увидим Сашку»

Александр Тарханов высказался о тренерской квалификации Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль – очень слабый тренер, о чем тут говорить? Я согласен с Сашкой Мостовым. Зачем брать таких тренеров в «Спартак » и в Россию? В «Гранаде» он не давал результата, и его быстро убрали.

В «Спартаке» он держался за счет того, что у него были хорошие футболисты. Но когда игроки ниже уровня, то тренер должен больше и правильнее работать, чтобы выстроить игру. Но, видимо, Абаскалю это не дано.

Думаю, навряд ли Абаскаля где-то в ближайшее время увидим, его точно не будет в России. Но, возможно, где-то скоро увидим Мостового», – сказал бывший главный тренер «Урала».