Тарханов об Абаскале: «Очень слабый тренер, согласен с Мостовым. Вряд ли его где-то в ближайшее время увидим, но, возможно, скоро увидим Сашку»
Александр Тарханов высказался о тренерской квалификации Гильермо Абаскаля.
«Абаскаль – очень слабый тренер, о чем тут говорить? Я согласен с Сашкой Мостовым. Зачем брать таких тренеров в «Спартак» и в Россию? В «Гранаде» он не давал результата, и его быстро убрали.
В «Спартаке» он держался за счет того, что у него были хорошие футболисты. Но когда игроки ниже уровня, то тренер должен больше и правильнее работать, чтобы выстроить игру. Но, видимо, Абаскалю это не дано.
Думаю, навряд ли Абаскаля где-то в ближайшее время увидим, его точно не будет в России. Но, возможно, где-то скоро увидим Мостового», – сказал бывший главный тренер «Урала».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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