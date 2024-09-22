Мостовой считает «Спартак» фаворитом матча с «Динамо»: «55 на 45, в основном за счет родного стадиона и болельщиков. Не жду сухой игры»

Александр Мостовой высказался в преддверии матча «Спартак» — «Динамо».

Игра 9-го тура Мир РПЛ пройдет сегодня.

«Заслуга Станковича в том, что «Спартак » мало пропускает, есть. Он же разбирается в футболе и выбирает футболистов. Главное, что сейчас есть из кого выбирать. «Спартак» по трансферам — вторая команда после «Зенита».

Станкович разобрался во всем после неудачной игры с «Оренбургом». Кого-то поменял и начал понимать, кто будет основным, а кто выходить на замену. Основная причина успеха — состав. У «Спартака» хороший подбор футболистов.

Если говорить про конкуренцию с «Зенитом», то, надеемся, что «Спартак» и «Динамо» смогут им что-то навязать. Но сейчас «Зенит» по всем показателям сильнее в нашем чемпионате, поэтому им и отдаем первенство. Тем более они начали хорошо, значит, и до конца будут впереди.

Для меня фаворит в матче «Спартак» — «Динамо » – 55 на 45 красно-белые, в основном за счет родного стадиона и болельщиков. Думаю, в этой игре должны быть голы. Не жду сухой игры, потому что обе команды с хорошим подбором атакующих футболистов», — сказал экс-игрок сборной России.