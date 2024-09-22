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  • Газизов о трансферах в «Спартаке»: «С Кокориным показали чемпионские амбиции, а Урунов – один из лучших игроков Узбекистана. Ну оделся Остон – что такого?»
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Газизов о трансферах в «Спартаке»: «С Кокориным показали чемпионские амбиции, а Урунов – один из лучших игроков Узбекистана. Ну оделся Остон – что такого?»

Шамиль Газизов ответил на критику трансферов во время работы в «Спартаке».

– Давайте вспомним. Было первое трансферное окно после пандемии. Вообще ничего не сделаешь, было тяжело. Я пришел, когда «Спартак» шел на седьмом месте. Боролись за золото? Нет. Вы хотели трансферов? Хорошо.

Хотели Кокорина – привезли! Ослабили другие клубы, показали свои чемпионские амбиции, как сейчас это делает другой клуб – он просто берет, и все. Мы делали это еще четыре года назад. Сейчас это, видите ли, правильно, а тогда было плохо? Мы показали, что никто не может взять Кокорина, а мы берем.

Урунов – молодой футболист, которого тогда хотел ЦСКА. Если я имел влияние, я не мог его туда отдать. Ушел из «Уфы» и должен был самого сильного молодого парня забрать с собой. Мы его уговорили, хотя ЦСКА давал ему лучшие условия. Пригласили, а его «прикончили».

Но кто-нибудь говорил, что это плохой игрок? Никто! Один из лучших футболистов Узбекистана, сейчас отлично играет и забивает в Иране. Я с удовольствием работал бы с ним дальше.

– На нем как раз и началась эта «телеграмная война»?

– Он молодой парень. Ему надо было помогать, а его взяли и прижали.

– Он же сам опубликовал фотографию с покупками.

– Что, он пил, курил и плохо с женщинами обращался? Нет. Ну оделся – что такого? Сейчас «Спартак» берет Мендеша, но он одевается очень неплохо – все говорят «красота». Не так, что ли? Эти телеграмные войны, хайп – зачем все это? – сказал экс-гендиректор «Спартака», работавший сейчас в махачкалинском «Динамо».

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Кокорин
logoШамиль Газизов
logoОстон Урунов
logoДинамо Махачкала
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