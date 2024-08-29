Дмитрий Гафин: «Если бы «Динамо» знало, что в штрафной можно делать удушающие, Личка скорректировал бы защитников. Газизов говорит, что они бы взяли дагестанских борцов»

Теги премьер-лига Россия РФС судьи Динамо Москва Шамиль Газизов Милорад Мажич ТАСС Марцел Личка Динамо Махачкала Дмитрий Гафин Футбол

Дмитрий Гафин высказался о дате проведения встречи клубов с Милорадом Мажичем.

Ранее председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев сообщил, что клубы РПЛ приглашены на встречу с главой департамента судейства в период со 2 по 10 сентября, когда будет пауза на игры сборных.

«Я положительно отношусь к тому, чтобы собраться, но время для этого собрания выбрано, на мой взгляд, очень странное. Из того, что я читал, там сказано, что клубам было не очень удобно встречаться до начала сезона, так как они были заняты трансферными делами. Но это нонсенс.

Во-первых, встречаться по трактовкам и судейским вопросам нужно не после того, как все инфопространство «взрывается», а до этого. Чтобы клубы понимали, какие трактовки работают. Если бы мы знали, что в штрафной площади можно бороться, делать удушающие приемы и так далее, наверное, Марцел Личка скорректировал бы наших центральных защитников на более жесткие меры по борьбе в штрафной площадке.

Я разговаривал с [генеральным директором махачкалинского «Динамо»] Шамилем Газизовым, он говорит, что они бы тогда взяли дагестанских борцов, те сделали бы так, чтобы враг не прошел в штрафную площадь команды. Собственно говоря, момент для встречи после семи туров РПЛ и трех туров в кубке, наверное, выбран не самый своевременный. Это нужно было делать до начала чемпионата, чтобы клубы понимали все зигзаги трактовок», – сказал председатель совета директоров «Динамо».

12 комментариев
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Ответ Celsius
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Ну как там Вендел переживаем очень? в больничке еще наверное?
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+11
Ответ Dinamik1
А что Карасёва не отстранили или я просмотрел что то?
Похоже, нашего лучшего судью (вроде как!) элементарно отмазали, чтобы не портить репутацию! Тем самым испортили себе, а к Карасеву - вопросы. Лучше бы ему признать самому свою ошибку!
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Ответ Celsius
У Вендела проблемы, он до сих не может играть в полную силу, по словам Семака. Возможно, он не сыграет с Пари НН. Так что вы сильно его поломали.
По словам Симака там вообще еще четыре форварда надо накупить, а то состав слабый играть некому))
+4
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Ответ Z-14577478
Похоже, нашего лучшего судью (вроде как!) элементарно отмазали, чтобы не портить репутацию! Тем самым испортили себе, а к Карасеву - вопросы. Лучше бы ему признать самому свою ошибку!
Он слишком труслив для этого. Тем более понимает, что его по любому отмажут.
+2
0
+2
Ответ Hong Kil
Пусть Газизов Караскаля к дагестанским борцам возьмет и Личку тренером. Самое место этим двум там.
Ну тогда и кордобу, гальмареса, клоудиньо, и не забыть ещё про соболева
+2
0
+2
А что Карасёва не отстранили или я просмотрел что то?
+4
-3
+1
Ещё один клоун-хранитель Маяковского счётчика
+1
-1
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