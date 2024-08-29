Дмитрий Гафин: «Если бы «Динамо» знало, что в штрафной можно делать удушающие, Личка скорректировал бы защитников. Газизов говорит, что они бы взяли дагестанских борцов»

Дмитрий Гафин высказался о дате проведения встречи клубов с Милорадом Мажичем.

Ранее председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев сообщил, что клубы РПЛ приглашены на встречу с главой департамента судейства в период со 2 по 10 сентября, когда будет пауза на игры сборных.

«Я положительно отношусь к тому, чтобы собраться, но время для этого собрания выбрано, на мой взгляд, очень странное. Из того, что я читал, там сказано, что клубам было не очень удобно встречаться до начала сезона, так как они были заняты трансферными делами. Но это нонсенс.

Во-первых, встречаться по трактовкам и судейским вопросам нужно не после того, как все инфопространство «взрывается», а до этого. Чтобы клубы понимали, какие трактовки работают. Если бы мы знали, что в штрафной площади можно бороться, делать удушающие приемы и так далее, наверное, Марцел Личка скорректировал бы наших центральных защитников на более жесткие меры по борьбе в штрафной площадке.

Я разговаривал с [генеральным директором махачкалинского «Динамо»] Шамилем Газизовым, он говорит, что они бы тогда взяли дагестанских борцов, те сделали бы так, чтобы враг не прошел в штрафную площадь команды. Собственно говоря, момент для встречи после семи туров РПЛ и трех туров в кубке, наверное, выбран не самый своевременный. Это нужно было делать до начала чемпионата, чтобы клубы понимали все зигзаги трактовок», – сказал председатель совета директоров «Динамо».