Газизов о Джикии в «Динамо» Махачкала: «Это может произойти в любую минуту. Все дело в его желании — мы нашу позицию уже озвучили»

Шамиль Газизов допустил переход Георгия Джикии в «Динамо» Махачкала.

30-летний защитник находится в статусе свободного агента после ухода из «Спартака».

«Находясь в футболе, мы научились никогда не надо говорить «нет». Если получится, что Георгий окажется в нашем клубе, для нас это будет огромная удача и честь. До конца трансферного окна мало времени, но с ним пока что не было разговоров на эту тему. Но это может произойти в любую минуту. Все возможно.

Чья это должна быть инициатива? Он сам все прекрасно знает. Дело все в желании Джикии — мы нашу позицию уже озвучили», — сказал гендиректор махачкалинского «Динамо ».