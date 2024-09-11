Газизов о суде с Федуном: «Не жалею о содеянном. Пытался доказать правду и не дал вытереть о себя ноги»
Шамиль Газизов рассказал, в каких он сейчас отношениях с Леонидом Федуном.
«С Федуном не общаюсь. Никаких контактов. Не жалею ли о работе в «Спартаке»? Нет, это большой опыт. Я окунулся в большой клуб с огромной историей, познакомился с многими людьми. Но сейчас у меня другая история. Мне нравится работать в Дагестане.
Я никогда не жалею о содеянном. Это решение не было спонтанным, я его обдумывал. Я попытался доказать свою правду и не дал вытереть о себя ноги. Доволен ли я результатом дела? Пусть все это останется на совести Федуна», – заявил гендиректор «Динамо» Махачкала.
Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с 10 июля по 8 декабря 2020 года.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
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