Газизов о суде с Федуном: «Не жалею о содеянном. Пытался доказать правду и не дал вытереть о себя ноги»

Шамиль Газизов рассказал, в каких он сейчас отношениях с Леонидом Федуном.

«С Федуном не общаюсь. Никаких контактов. Не жалею ли о работе в «Спартаке»? Нет, это большой опыт. Я окунулся в большой клуб с огромной историей, познакомился с многими людьми. Но сейчас у меня другая история. Мне нравится работать в Дагестане.

Я никогда не жалею о содеянном. Это решение не было спонтанным, я его обдумывал. Я попытался доказать свою правду и не дал вытереть о себя ноги. Доволен ли я результатом дела? Пусть все это останется на совести Федуна», – заявил гендиректор «Динамо» Махачкала.

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с 10 июля по 8 декабря 2020 года.