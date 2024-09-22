Мичел о поражении от «Валенсии»: «Игра «Жироны» не была настолько неудачной, чтобы проиграть 0:2. На результат повлияли ошибки. По игре это ничья» 

Мичел Санчес оценил поражение «Жироны» от «Валенсии» (0:2) в Ла Лиге.

«Мы создали недостаточно моментов. Не думаю, что «Валенсия » создала больше. Счет 0:0, и просто два отдельных эпизода – два удара из-за пределов штрафной…

Наша игра не была настолько неудачной, чтобы проиграть 0:2, но на результат повлияли ошибки. А так, по игре, это ничья», – сказал главный тренер «Жироны».