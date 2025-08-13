Чалов может перейти в «Кайсериспор». ПАОК получил предложение об аренде форварда (Ягыз Сабунджуоглу)

Федор Чалов может продолжить карьеру в лиге Турции.

Инсайдер Ягыз Сабунджуоглу сообщает, что «Кайсериспор » сделал ПАОК официальное предложение об аренде российского форварда.

В сезоне-2024/25 бывший футболист ЦСКА провел 26 игр в чемпионате Греции и забил 3 гола, а также сделал 4 результативных паса. Подробно со статистикой Чалова можно ознакомиться здесь .