  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Чалов может перейти в «Кайсериспор». ПАОК получил предложение об аренде форварда (Ягыз Сабунджуоглу)
37

Чалов может перейти в «Кайсериспор». ПАОК получил предложение об аренде форварда (Ягыз Сабунджуоглу)

Федор Чалов может продолжить карьеру в лиге Турции.

Инсайдер Ягыз Сабунджуоглу сообщает, что «Кайсериспор» сделал ПАОК официальное предложение об аренде российского форварда.

В сезоне-2024/25 бывший футболист ЦСКА провел 26 игр в чемпионате Греции и забил 3 гола, а также сделал 4 результативных паса. Подробно со статистикой Чалова можно ознакомиться здесь.

Кто выиграет Суперкубок Европы?7012 голосов
ПСЖПСЖ
ТоттенхэмТоттенхэм
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Ягыза Сабунджуоглу
logoФедор Чалов
logoКайсериспор
logoвысшая лига Турция
возможные трансферы
logoПАОК
logoвысшая лига Греция
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ПАОК подтвердил, что Чалова ограбили: «Кто-то разбил его машину, припаркованную недалеко от пляжа. С Федором все в порядке, готов сыграть с «Вольфсбергом»
3вчера, 16:23
У Чалова украли сумку с документами и 200 евро в Греции. Форвард оставил арендованную машину на бесплатной парковке у пляжа, ее взломали грабители
89вчера, 14:36
Гинер о Чалове в ПАОК: «Предупреждал: «Федя, не делай этого». Хозяин клуба сказал: «Женя, если ты против перехода – тема закрыта». Я ответил: «Нет! Раз он хочет – пускай»
4123 мая, 08:30Видео
Главные новости
Гендиректор «Шахтера»: «Конфликт повлиял на уровень чемпионата Украины. За три года мы опустились с 12-го на 27-е место в рейтинге УЕФА»
214 минут назад
Агент Доннаруммы Райола: «АПЛ – самый верный шаг, это сильнейшая лига мира. В Италии клубы не в лучшем финансовом состоянии, не было ни намека на возможность начать переговоры»
219 минут назад
Хавбек «Зенита» Педро об ужесточении лимита: «Немного неприятно, здесь много иностранцев. Подождем, чтобы узнать больше»
419 минут назад
«Локомотив» – «Балтика». 1:0 – Батраков забил с пенальти, гол Сильянова отменили. Онлайн-трансляция
3125 минут назадLive
Каррера об уходе Станковича после гола на 87-й: «Это неправильно. Тренер должен оставаться с командой до самого конца, независимо от результата»
727 минут назад
«Торпедо» уволило Кононова и назначит Василенко. Команда идет в зоне вылета после 4 туров Первой лиги (Иван Карпов)
2343 минуты назадВидео
Орлов о лимите: «Большинство тренеров за отмену. Если ужесточим – сможем ли потом достойно смотреться в Европе? И почему об этом говорит министр спорта? РФС – общественная организация»
4248 минут назад
На Тебаса подали 50-страничную жалобу в Высший спортивный совет Испании. Глава CENAFE Галан обвинил президента Ла Лиги в раскрытии конфиденциальной информации о «Барсе»
1853 минуты назад
Батраков забил в 5 матчах подряд. У 20-летнего хавбека «Локо» 8 голов за три с половиной недели
37сегодня, 16:01
«Милан» купил защитника сборной Бельгии де Винтера у «Дженоа» за 23 млн евро с учетом бонусов
17сегодня, 15:51Фото
Ко всем новостям
Последние новости
«Парма» за 10 млн евро с учетом бонусов купила хавбека Соренсена у «Мидтьюлланда»
5 минут назадФото
Суперкубок Европы может стать турниром на 4 команды. Возможное место проведения – США или Ближний Восток
35 минут назад
«Динамо» – «Краснодар». Бителло и Кривцов играют. Онлайн-трансляция начнется в 20:45
315 минут назад
«Сочи» – «Крылья Советов». 1:0 – Чирков забил. Онлайн-трансляция
723 минуты назадLive
«Динамо» отозвало заявление в ЭСК по поводу неназначенного пенальти в матче с «Сочи»
131 минуту назад
Слишкович о 2:1 с «Ахматом»: «Оренбург» доминировал, но нужно менять менталитет провинции. Эта победа ничего не значит, если мы не продолжим работать»
140 минут назад
Вратарь «Махачкалы» Волк о «Спартаке»: «Не надо критиковать их и Станковича – бывают подъемы, бывают падения. У них есть время все исправить, надо просто включиться»
441 минуту назад
Батраков реализовал все 8 пенальти в карьере: 5 в РПЛ и 3 в Кубке
450 минут назад
Черчесов об 1:2 с «Оренбургом»: «Мы не сбавили, это соперник добавил. Такое же может быть? Будем друг друга изучать и нюансы поправлять»
5сегодня, 16:15
Ди Канио о критике: «Я всегда принимал ее от тех, кто разбирается в футболе. Сказать, что «Интер» провалил прошлый сезон – правда, а не оскорбление»
6сегодня, 16:02