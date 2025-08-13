Чалов может перейти в «Кайсериспор». ПАОК получил предложение об аренде форварда (Ягыз Сабунджуоглу)
Федор Чалов может продолжить карьеру в лиге Турции.
Инсайдер Ягыз Сабунджуоглу сообщает, что «Кайсериспор» сделал ПАОК официальное предложение об аренде российского форварда.
В сезоне-2024/25 бывший футболист ЦСКА провел 26 игр в чемпионате Греции и забил 3 гола, а также сделал 4 результативных паса. Подробно со статистикой Чалова можно ознакомиться здесь.
Источник: твиттер журналиста Ягыза Сабунджуоглу
