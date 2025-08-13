  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Орлов о лимите: «Большинство тренеров за отмену. Если ужесточим – сможем ли потом достойно смотреться в Европе? И почему об этом говорит министр спорта? РФС – общественная организация»
42

Орлов о лимите: «Большинство тренеров за отмену. Если ужесточим – сможем ли потом достойно смотреться в Европе? И почему об этом говорит министр спорта? РФС – общественная организация»

Геннадий Орлов выступает против лимита на легионеров.

– «Зенит» недолюбливают за перебор в составе легионеров, бразильцев. Если в следующем году ужесточат лимит, команда обрусеет.

– А у меня сразу возникает вопрос. Почему о новом лимите говорит министр спорта? РФС – общественная организация. Так дайте ей возможность высказаться! Где дискуссия? Удивительно...

Почему не узнали мнения тренеров? Именно они должны определять формулу. Насколько я знаю, большинство тренеров вообще выступают за отмену лимита!

– А вы?

– Я тоже за отмену. Когда-то же мы вернемся в европейские турниры.

Посмотрите на составы ведущих клубов. Так там по 8-9 легионеров! А мы хотим с ними соперничать, создав искусственные условия для россиян? Есть здоровая конкуренция. Боритесь за место в составе. У того же Батракова это же получилось при нынешнем лимите. Сейчас ярко выглядит в «Крыльях» Раков. Значит, все возможно.

Но я повторю свою мысль: учитывайте мнения тренеров! Поинтересуйтесь у них. Они отвечают за качество футбола, за результаты, за рост игроков. Они видят ситуацию изнутри. Общественная организация – РФС – сама должна определять принципы, по которым она живет. Не нужно решать приказами сверху. Через конкуренцию с сильными легионерами ты сможешь расти.

А если ужесточим лимит, будем выпускать больше россиян, сможем ли мы потом достойно смотреться в Европе? – сказал комментатор.

Кто выиграет Суперкубок Европы?7012 голосов
ПСЖПСЖ
ТоттенхэмТоттенхэм
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoГеннадий Орлов
logoпремьер-лига Россия
logoМихаил Дегтярев
Министерство спорта России
logoРФС
logoСпорт-Экспресс
лимит на легионеров
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Геннадий Орлов: «Спартак» долго был самым любимым клубом в стране, но теперь «Зенит» с ним сравнялся. По титулам питерцев можно поставить и повыше – имею в виду Кубок УЕФА и Суперкубок Европы»
40сегодня, 14:29
Геннадий Орлов: «Пример «Локо» показывает, что дело не в лимитах. У них замечательный тренер Галактионов – подававшие надежды стали играть еще лучше»
14вчера, 16:55
Орлов о последствиях ужесточения лимита: «Представляете, какая игра агентов начнется? Цены и зарплаты снова повысятся. Большинство тренеров считают, что лучше бы лимитов не было»
76вчера, 11:36
Главные новости
Гендиректор «Шахтера»: «Конфликт повлиял на уровень чемпионата Украины. За три года мы опустились с 12-го на 27-е место в рейтинге УЕФА»
214 минут назад
Агент Доннаруммы Райола: «АПЛ – самый верный шаг, это сильнейшая лига мира. В Италии клубы не в лучшем финансовом состоянии, не было ни намека на возможность начать переговоры»
219 минут назад
Хавбек «Зенита» Педро об ужесточении лимита: «Немного неприятно, здесь много иностранцев. Подождем, чтобы узнать больше»
419 минут назад
«Локомотив» – «Балтика». 1:0 – Батраков забил с пенальти, гол Сильянова отменили. Онлайн-трансляция
3125 минут назадLive
Каррера об уходе Станковича после гола на 87-й: «Это неправильно. Тренер должен оставаться с командой до самого конца, независимо от результата»
627 минут назад
«Торпедо» уволило Кононова и назначит Василенко. Команда идет в зоне вылета после 4 туров Первой лиги (Иван Карпов)
2343 минуты назадВидео
На Тебаса подали 50-страничную жалобу в Высший спортивный совет Испании. Глава CENAFE Галан обвинил президента Ла Лиги в раскрытии конфиденциальной информации о «Барсе»
1853 минуты назад
Чалов может перейти в «Кайсериспор». ПАОК получил предложение об аренде форварда (Ягыз Сабунджуоглу)
37сегодня, 16:12
Батраков забил в 5 матчах подряд. У 20-летнего хавбека «Локо» 8 голов за три с половиной недели
37сегодня, 16:01
«Милан» купил защитника сборной Бельгии де Винтера у «Дженоа» за 23 млн евро с учетом бонусов
17сегодня, 15:51Фото
Ко всем новостям
Последние новости
«Парма» за 10 млн евро с учетом бонусов купила хавбека Соренсена у «Мидтьюлланда»
5 минут назадФото
Суперкубок Европы может стать турниром на 4 команды. Возможное место проведения – США или Ближний Восток
35 минут назад
«Динамо» – «Краснодар». Бителло и Кривцов играют. Онлайн-трансляция начнется в 20:45
315 минут назад
«Сочи» – «Крылья Советов». 1:0 – Чирков забил. Онлайн-трансляция
723 минуты назадLive
«Динамо» отозвало заявление в ЭСК по поводу неназначенного пенальти в матче с «Сочи»
131 минуту назад
Слишкович о 2:1 с «Ахматом»: «Оренбург» доминировал, но нужно менять менталитет провинции. Эта победа ничего не значит, если мы не продолжим работать»
140 минут назад
Вратарь «Махачкалы» Волк о «Спартаке»: «Не надо критиковать их и Станковича – бывают подъемы, бывают падения. У них есть время все исправить, надо просто включиться»
441 минуту назад
Батраков реализовал все 8 пенальти в карьере: 5 в РПЛ и 3 в Кубке
450 минут назад
Черчесов об 1:2 с «Оренбургом»: «Мы не сбавили, это соперник добавил. Такое же может быть? Будем друг друга изучать и нюансы поправлять»
5сегодня, 16:15
Ди Канио о критике: «Я всегда принимал ее от тех, кто разбирается в футболе. Сказать, что «Интер» провалил прошлый сезон – правда, а не оскорбление»
6сегодня, 16:02