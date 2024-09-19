Мичел о 0:1 с «ПСЖ»: «Последние полчаса для «Жироны» были очень долгими, мы не могли отобрать мяч, контрпрессинг Энрике нас душил. Мы заслужили право быть в ЛЧ»
«ПСЖ был лучше, особенно во втором тайме. Гол пришел под конец матча, но мог бы случиться и раньше. Последние полчаса для нас были очень долгими, мы не могли отобрать мяч.
И правда, когда «ПСЖ» начинает давить, контрпрессинг Луиса Энрике оказывает огромное давление, и нам не удавалось найти правильный пас, чтобы продвинуть мяч.
Поэтому мы продолжали оставаться в оборонительной позиции, что вызвало у нас своего рода чувство удушья, и нам не удалось сохранить необходимое спокойствие. Этот гол был болезненным, но, я думаю, с точки зрения игры, мы показали хорошую картину.
Несмотря на то, что у нас было мало шансов выиграть этот матч, я вижу, что команда работает уже три года, пытаясь следовать своей игровой идее, и сегодня мы доказали, что можем бороться.
Мы заслужили [право] быть здесь в [ЛЧ] в прошлом году и рады этому. Мы расстроены результатом, но это долго не продлится. После полуночи больше не стоит думать о Париже», – сказал главный тренер «Жироны».
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