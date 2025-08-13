  • Спортс
  • На Тебаса подали 50-страничную жалобу в Высший спортивный совет Испании. Глава CENAFE Галан обвинил президента Ла Лиги в раскрытии конфиденциальной информации о «Барсе»
Против президента Ла Лиги подали жалобу о раскрытии конфиденциальной информации.

As сообщает, что Мигель Анхель Галан, президент Ассоциации за прозрачность и демократию в спорте и глава Национального центра подготовки футбольных тренеров Испании (CENAFE), предоставил Высшему спортивному совету 50-страничный документ, в котором утверждается, что Хавьер Тебас обнародовал конфиденциальную информацию о «Барселоне», тем самым совершив пять серьезных правонарушений.

Поводом для жалобы стали заявления Тебаса в СМИ и соцсетях, а также заявление Ла Лиги об отсутствии у «Барселоны» оснований для регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора, так как сделка по продаже VIP-мест «Камп Ноу», которая должна была принести каталонцам около 100 млн евро, не была включена в отчет клуба. После того, как «Барселона» обвинила Тебаса в нарушении своих обязательств по соблюдению конфиденциальности, заявление было удалено с ресурсов лиги.

Галан утверждает, что глава Ла Лиги нарушил конфиденциальность, раскрыв конкретные детали корпоративной деятельности «Барселоны», смены аудиторов, информации о финансовом положении каталонского клуба, а также внутренние отчеты TAD. Также глава CENAFE осудил встречу Хавьера Тебаса с руководством «Атлетика» на фоне попыток «Барселоны» подписать Нико Уильямса – по мнению Галана, Тебас нарушил конфиденциальность, проинформировав «Атлетик» о финансовом положении сине-гранатовых.

В жалобе отмечается отсутствие доказательств того, что «Барселона» ранее обнародовала эти данные в каких-либо открытых источниках, следовательно, заявление Ла Лиги нарушает обязательства по сохранению тайны, регулирующие сферу экономического управления и аудита клуба. Кроме того, удаление заявления Ла Лигой оценивается как «своего рода частичное признание нарушения обязательства по соблюдению конфиденциальности».

«Как президент Ассоциации за прозрачность и демократию в спорте, я чувствую себя обязанным подать жалобу в защиту интересов «Барселоны» и ее болельщиков. К сожалению, президент «Барселоны», выступивший с заявлением, осуждающим это нарушение, не предпринял никаких эффективных мер для урегулирования ситуации. Поэтому я чувствую себя обязанным осудить неправомерные действия, совершенные президентом Ла Лиги.

Действия президента, принижающие два самых значимых клуба в мире – «Барселону» и «Реал» – должны быть немедленно прекращены. Хавьер Тебас, который в прошлом сотрудничал с нами в судебных процессах против Вильяра и Рубиалеса, теперь вступает в новую эру. Мои жалобы в TAD привели к дисквалификации Вильяра, Рубиалеса и Рочи (бывшие президенты Королевской испанской футбольной федерации – Спортс’‘). Сейчас крайне важно, чтобы Тебас столкнулся с аналогичными последствиями, поскольку его поведение напоминает поведение тех, кого мы критикуем», – сказал Галан.

После подачи жалобы Высший спортивный совет должен решить, подавать ли эту жалобу в Спортивный административный суд Испании (TAD), который должен подтвердить или опровергнуть факт правонарушений со стороны Тебаса. В случае установления вины глава Ла Лиги может быть дисквалифицирован.

«Тебас сорвал переход Нико в «Барсу», посеяв сомнения. Он хочет, чтобы обязанный ему «Атлетик» занял место в комиссии делегатов, куда вошел «Реал». Глава CENAFE Галан о президенте Ла Лиги

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
