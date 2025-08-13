Ди Канио о критике: «Я всегда принимал ее от тех, кто разбирается в футболе. Сказать, что «Интер» провалил прошлый сезон – правда, а не оскорбление»

Паоло Ди Канио высказался о критике за свою прямолинейность.

– Вы всегда резки в своих суждениях. У вас больше друзей или врагов?

– Я работаю на Sky техническим обозревателем, я должен знать, о чем говорю, и я знаю. Мои комментарии никогда не направлены против чего-либо или кого-либо. И если я говорю не так, как вижу ситуацию на самом деле, я плохо справляюсь со своей работой.

Кроме того, как игрок или тренер, я злился, когда меня резко критиковали. В целом, все зависит от того, кто тебя критикует – я всегда принимал критику от тех, кто разбирается в футболе. Необходимо уважать роли.

Иногда, если ты говоришь что-то резкое, будучи тренером, это воспринимается негативно, что плохо. Конечно, нужно говорить мягче, но стремление любой ценой быть хорошим снижает доверие к тебе.

Сказать, что «Интер » провалил прошлый сезон, – это правда, а не оскорбление, – заявил экс-форвард «Лацио».