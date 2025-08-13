Адвокат Томас о шансах Промеса на УДО: «Квинси могут освободить за два года до окончания срока, так как общая сумма превышает 6 лет. Но его недавнее поведение не повлияет на его шансы положительно»
Адвокат Эрик Томас считает, что Квинси Промес вряд ли сможет рассчитывать на УДО.
Промес был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ 20 июня. Суд в Амстердаме ранее заочно осудил Квинси на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков и на 1,5 года – за нападение на двоюродного брата с ножом. Защита обжаловала оба решения.
Апелляционный суд Амстердама отложил рассмотрение дела бывшего полузащитника «Спартака» до 2026 года.
«Приговоры суммируются, поскольку общая сумма уже превышает шесть лет, он может претендовать на некоторые варианты, такие как [ограниченное] освобождение за два года до окончания срока.
Оценка его возможностей в это время лежит на стороне обвинения, но его недавнее поведение, безусловно, не повлияет положительно на его шансы», – сказал нидерландский юрист.
Кто выиграет Суперкубок Европы?6716 голосов
ПСЖ
Тоттенхэм
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Р-Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости