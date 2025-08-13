Адвокат Томас о шансах Промеса на УДО: «Квинси могут освободить за два года до окончания срока, так как общая сумма превышает 6 лет. Но его недавнее поведение не повлияет на его шансы положительно»

Адвокат Эрик Томас считает, что Квинси Промес вряд ли сможет рассчитывать на УДО.

Промес был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ 20 июня. Суд в Амстердаме ранее заочно осудил Квинси на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков и на 1,5 года – за нападение на двоюродного брата с ножом. Защита обжаловала оба решения.

Апелляционный суд Амстердама отложил рассмотрение дела бывшего полузащитника «Спартака » до 2026 года.

«Приговоры суммируются, поскольку общая сумма уже превышает шесть лет, он может претендовать на некоторые варианты, такие как [ограниченное] освобождение за два года до окончания срока.

Оценка его возможностей в это время лежит на стороне обвинения, но его недавнее поведение, безусловно, не повлияет положительно на его шансы», – сказал нидерландский юрист.